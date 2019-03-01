أبعدوا حقائب اليد عن الأطفال.. حفاظاً على سلامتهم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقائب النساء مليئة بالعديد من المقتنيات الأساسية التي قد تحتاج اليها يومياً كأجهزة شحن الهاتف الذكي والمفاتيح والمكياج وغيرها من الحاجيات. ولكن، على عكس ما هو ظاهر، فمن الممكن أن تتحول هذه المقتنيات الى خطر حقيقي على حياة الأطفال، بحسب خبيرة الإسعافات الأولية راشيل وايا.

وتُضيف وايا، وهي مؤسسة "Tiny Hearts First Aid"، أن حقيبة اليد تحتوي على 16 مادة أساسية، وكل صنف موجود يمكن أن يشكل خطرا على الصحة.

فعلى سبيل المثال يمكن للقطع النقدية السائبة في أسفل الحقيبة أن تعرض الأطفال للاختناق، هذا عدا عن كمية كبيرة من الجراثيم الموجودة على العملات المعدنية. كما يمكن أن تؤدي العديد من المقتنيات الى خطر الاختناق، كسماعات الرأس وأغطية أدوات المكياج وكابلات الشحن. أما مسكنات الألم التي عادةً ما تتواجد في هذه الحقائب فتزيد من خطر تسمم الأطفال، كما يمكن للشعر العالق في الفرشاة إلحاق الضرر بأصابعهم.

أمام كل ذلك، توصي وايا الوالدين بتوخي الحذر حيال مكان وضع حقيبة اليد، وإبعادها عن متناول الأطفال، ووضعها على بمكان مرتفع بدلا من تركها على الأرض.

مصدر الصورة: masrawy

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