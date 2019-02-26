متى ينتهي الحب؟ سؤال تفاعلي فكيف أجاب رواد مواقع التواصل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاشتاغ " #ينتهي_الحب_اذا " كان الهاشتاغ الأكثر استخداماً على تويتر قبل أيام ، الأمر الذي دفع بمذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير للخروج ببث حي مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك لتسألهم " متى ينتهي الحب ؟ "

العديد من المتابعين علق وآخرون أعجبوا بموضوع البث ، ووصل عدد المشاهدات للبث الحي لأكثر من 19 الف متابع ، بينما أعجب به أكثر من450 شخص وعلق أكثر من 880 شخص برأيه على الموضوع .

Hela ɘʌ علقت بالقول "الصادقون بالحُب لا يملون ، اذا لا ينتهي الا اذا كان كذبة من الأول "

أما باسم العسالي فقال " ينتهي الحب عندما يموت كل شئ في داخلك ،وفي قلبك فلم تعد لا تحب ولا تكره ولا تبالي ولا تشعر بأي شئ "

ولبنجامين Benjamin Awok Dak كان رأي مميز فعلق "الحب هي الطبيعة الوحيدة القادرة علي تحمل الالم و هذا قوة الحب وقيمته لذلك الحب لا تنتهي بحدوث اي نوعية من الاحداث "

جيهان كان لها رأي واقعي Gihan Hussien Sallam فتقول "حالات انتهاء الحب كثيره منها وجود الفقر عدم الثقه ولما يكون الراجل عينه زايغه تدخل الاهل البخل"

و امين الضالعي يرى بأن الحب ينتهي بانتهاء الثقة وعلق "ينتهي الحب عندما تبدا المشاكل بقلة الثقه وكثر الكذب وعدم المصداقيه"

ومن مصر علق عادل Adel Abd Elkairim Ahmed ا"لحب ينتهى مع قلة الاهتمام والكذب وتبادل الرأى والاحترام او التكبرولـكن الحب الحقيقي ان تكون مخلص بكل ما تفعل مع الحبيب."

بن عوض اليافعي يقول "الحب هو اهتمام إذا فقد الاهتمام انتهاء الحب "

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