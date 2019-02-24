هل أنت من مدمني القهوة؟ سؤال تفاعلي فكيف أجاب العرب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام كان هاشتاغ #وش_قهوتك_المفضله فعالاً في معظم الدول العربية ،على تويتر ، فأحبت مذيعة أخبار الآن الدكتورة عبير مشاركة الهاشتاغ مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، وخرجت في بث مباشر لتسأل" هل أنت من مدمني القهوة؟ وما نوع قهوتك المفضلة؟

البث حظي بتفاعل هائل من قبل المتابعين ، فقد شاهده أكثر 42 الف شخص ، بينما أعجب فيه قرابة الألف شخص ، وعلق عليه أكثر من 1700 شخص .

الفاتح سعيد من السودان Alfatih Saeed علق "بحب القهوة الحبشية بس في المكتب بشرب تركيه كوبين في اليوم وبعملهم بنفسي سوداني مقيم باللملكة"

Ouadih Copex واضيح محمد من المغرب علق " احب القهوة والشاي خصوصا القهوة مع القرفة انا جربتها كم مرة طعم رائع للغاية"

أما Mohammet Ferhat فيحب القهوة التركية وعلق " انا مدمن القهوة التركية والقهوة شامية باليوم اشرب ثلاث اربع فنجان"

وأحمد أٍر بإدمانه على القهوة Ahmad Al Ramini وقال "انا من عشاق القهوه واشرب سيبرسو واشرب نسكافيه جولد واشرب أمريكان وتركيه . يعني كل يوم اشرب منها فنجان مدمن جدا"

و Wissem Karoui علق "القهوة في باريس والمغرب الكبير السمراء والبرازلي السمراء موجود بكثرة هناك ينصحون نوى تمر محمر في شكل قهوة السمراء لها منافع ماقيل من طرف الطب""

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