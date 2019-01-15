بولسونارو يؤيد بقاء البرازيل في اتفاقية باريس المناخية مؤقتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب )

أعلن وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس أن الرئيس جاير بولسونارو يؤيد "في الوقت الحالي" بقاء البرازيل في اتفاقية باريس المناخية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في يونيو 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الدولية التي أبرمت في باريس في نهاية 2015 لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما أعلن بولسونارو، أيضا في وقت سابق أن البرازيل ستنسحب من اتفاقية باريس المناخية.

وقال ساليس في خطاب ألقاه في ساو باولو (جنوب شرق) "في الوقت الراهن، تبقى البرازيل" طرفا في اتفاقية باريس.

وأضاف الوزير "هناك نقاط مهمة في الاتفاقية نريد درسها، مثل تلك التي يمكن أن تجلب موارد مالية للبلاد"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

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