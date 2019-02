صدمة جديدة في عالم الموضة تدفع بيربري للاعتذار.. ماذا جرى؟

...

اجتاحت بشدة وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة لعبة "تشارلي" المخيفة والتي تعتمد على أن يتم وضع قلمين رصاص فوق بعضهما ليشكلا علامة + فوق ورقة مكتوب علليها Charlie Charlie ar you there ، ثم يبدأ القلم الأعلى في الاتجاه نحو كلمة yes وهنا تعني أن الروح الشريرة موجودة أو كلمة no وهنا تعني أن الروح الشريرة لا توجد حاليا.