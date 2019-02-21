صدمة جديدة في عالم الموضة تدفع بيربري للاعتذار.. ماذا جرى؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد سيل من الانتقادات، اعتذرت شركة "بربيري" للأزياء عن تصميمها الأخير الذي يظهر "حبل مشنقة" يعلق من الرقبة.

التصيميم كشفت عنه لأول مرة في أسبوع لندن للموضة.

أول من انتقد التصميم كانت ليز كينيدي، إحدى عارضات الأزياء في منشور عـلى موقع إنستغرام، جاء فيه: "الانتحار ليس صرعة".

وكتبت كينيدي : "أيضا، دعونا لا ننسى التاريخ المروع للإعدامات التي جرت دون محاكمة"، بينما صرح مؤخرا الرئيس التنفيذي للشركة، ماركو جوبيتي، وقال: "نحن متأسفون جدا للكرب الذي حصل.. كان تصرفا غير حساس وخطأ منا، كيف يمكن لشخص تجاهل هذا التصميم والاعتقاد أنه على ما يرام؟ خاصة أن العرض مقدم للشباب والشابات اليافعين "

وأكدت العارضة أن التصميم ذكرها بحادثة انتحار مزعجة حدثت في عائلتها، وأنها حاولت التواصل مع الشركة محاولة إلغاء التصميم، لكنهم ردوا :"لا يهتم أحد بما يجري في حياتك الخاصة، احتفظي بذلك لنفسك".

وظهر التصميم الجدلي ضمن مجموعة أزياء جديدة لـ "بربيري"، أسمتها "العاصفة"، في عرض أزياء حدث ضمن أسبوع لندن للموضة، وأهداه مصمم أزياء الشركة الشهير، ريكاردو تيشي، لـ "شباب اليوم".

و اعتذر المصمم الإيطالي، تيشي، عن الحادثة، وقال: "على الرغم من استيحاء التصميم من عالم الإبحار، إلا أنني اكتشفت لاحقا أنه غير حساس".

أعلن الرئيس التنفيذي أن تجربة العارضة لا تعكس هويتنا ولا قيمنا.. وتابع: "سوف نفكر فيما حدث، نتعلم منه، ونتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ذلك".

مصدر الصورة : cnn

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