"ديسباسيتو" تحقق رقماً قياسياً جديداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من وقت لآخر، تحتل احدى الأغنيات قائمة الأعلى مشاهدةً على موقع اليوتيوب، الا أنه لم يسبق لأغنية أن حققت ما تحققه أغنية «ديسباسيتو» للنجم البورتريكي «لويس فونسي» بتخطي حاجز الـ6 مليارات.

فقد وصلت عدد مشاهدات الأغنية الى 6 مليارات وأكثر من 11 مليون مشاهدة حتى يومنا هذا وفقًا لموقع سبوتنيك. في حين أن عدد سكان الأرض يبلغ أكثر من 7 مليارات ونصف مليار.

وبذلك، أصبحت أغنية «ديسباسيتو» التي أطلقت لأول مرة في كانون الثاني الماضي، الأكثر مشاهدة على الموقع العالمي منذ تأسيسه، حسب ما أدلت به شركة يوتيوب، التابعة لشركة غوغل. هكذا تمكن لويس فونسي التفوق بإنجازه الأخير على منافسيه من نجوم الغناء على موقع يوتيوب، وخاصة الفنان، إد شيران، الذي حققت أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»، أكثر من 4 مليارات مشاهدة

وفي وقت سابق، ثمة رقم قياسي آخر تمكنت «ديسباسيتو» من تحقيقه، إذ حققت ملياري مشاهدة على يوتيوب في 155 يومًا فقط.

مصدر الصورة: alqiyady

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