إليكم أسوء فيديو في تاريخ يوتيوب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا تكون المراتب الأولى من نصيب أشياء تروقنا أو إنجازات تستحق الإعجاب، ففي العالم التقني مضمار التسابق يرتهن لمن يحصد الرقم الأكبر بصرف النظر عن فكرة الجمال من حيث المبدأ.

وقد نشر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يتضمن أبرز المقاطع التي انتشرت بشكل كبير خلال العام 2018، ولكن حظي الفيديو بأسوأ تفاعل في تاريخ الموقع.

فأصبح الفيديو بصفة رسمية "أسوأ فيديو في تاريخ يوتيوب"، وقد نشر الموقع هذا الفيديو يوم 6 كانون الأول/ديسمبر بعنوان "YouTube Rewind 2018"، وتضمن عدداً من الأحداث البارزة في العام 2018.

وحتى تاريخ اليوم، حظي الفيديو بأكثر من 140 مليون و400 ألف مشاهدة، بينما نال 13 مليون "عدم إعجاب". والجدير ذكره أن يوتيوب اعتاد منذ العام 2010 على طرح فيديو في آخر السنة يتناول فيه أبرز المقاطع التي انتشرت على منصته ولاقت انتشاراً كبيراً.

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