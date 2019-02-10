سر جديد: الأمير ويليام أخبر والدته أنه لا يريد أن يكون ملكاً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف المذيع البريطاني الشهير جيرمان بيكسمان عن سر دفين يتعلق بالعائلة المالكة البريطانية، وتحديداً بدوق كامبريدج الأمير ويليام.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد لفت بيكسمان في برنامجه "Paxman on the Queen’s Children" إلى أنّ "الأمير ويليام أخبر والدته الأميرة ديانا أنّه لا يريد أن يكون ملكاً".

وقال: قبل عام من وفاة الاميرة ديانا، اتصل بي سكرتيرها وطلب مني الحضور إلى القصر لتناول الغداء. قبلت الدعوة، ولكننا لم أعرف لماذا".

وأضاف: "حينها، تحدثت أنا والأميرة عن أطفالها، وقالت أنّ ويليام أخبرها أنه لا يريد أن يكون ملكاً، في حين أن الأمير هاري كان يقول لأخيه: إذا كنت لا ترغب في الحصول على هذا المنصب، فسآخذه أنا".

لغز آخر

إلى ذلك، فقد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ "الأمير تشارلز، زوج الأميرة ديانا، منعها من الظهور في البرامج التلفزيونية الخيرية عام 1987، وكان أحدها برنامج تابع لـ"رويال نوكوت"، وهي مؤسسة خيرية خاصة جمعت أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني لإنقاذ الأطفال.

واشتهرت الاميرة ديانا بأعمالها الخيرية التي قاربت الـ191 عملاً في المدارس والمستشفيات.

مصدر الصورة: ABC News

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