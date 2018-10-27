الأمير "تشارلز" يكشف خطأه الأكبر قبل الإرتباط بديانا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثارت الاعترافات المثيرة التي نقلتها صحيفة "دايلي ميل" عن كتاب الصحفي روبرت جوبسون، الذي أمضى 18 شهرا مصاحبا للأمير تشارلز في جولاته الرسمية، جدلا كبيرا، ليضع كتابه الذي لا شك سيثير عواصف عاتية من التساؤلات، حيث أن ولي العهد البريطاني، 69 عاما، تقدم لخطبة ديانا في فبراير/ شباط 1981، إلا أن الراحلة تعاملت مع الأمر، منذ اللحظة الأولى، باعتباره استدعاء لمهمة رسمية، حسب تقرير صحيفة "دايلي ميل"..

ورغم رحيلها قبل 21 عاما في حادث مأساوي، لا تزال ذكرى الأميرة ديانا تشغل القلوب والعقول، بعد حادثة صادمة أثارت حزن بريطانيا والعالم بأسره..

فالأمر يبدو مختلفا بشدة هذه المرة بالنسبة للأمير "تشارلز"، إذ جاءت الأسرار الجديدة عن أميرة القلوب من زوجها السابق، ولي عهد المملكة المتحدة، أما موضوعها فهو العلاقة الشائكة التي ربطت بين الاثنين، وصولا إلى الانفصال الرسمي وارتباطها عاطفيا بدودي الفايد الذي لقي مصرعه برفقتها بالحادثة الشهيرة، فللمرة الأولى منذ وفاتها يعترف الأمير تشارلز بندمه الشديد على قرار الزواج من ديانا الذي تم في حفل زفاف لا ينسى عام 1981.

الأمير، وفي سيرة ذاتية جديدة، اعتبر أن خطوة الارتباط بديانا كانت خطأ جسيما، وقال إنه سمح لنفسه ولديانا وللعائلة المالكة بالوقوع في مشكلة، بعدما أتم تلك الزيجة التي أحاطتها الشكوك منذ البداية وكان محكوما عليها بالفشل، والتي قادته في أوقات للبكاء بالدموع.

ولي العهد البريطاني، 69 عاما، تقدم لخطبة ديانا في فبراير 1981، إلا أن الراحلة تعاملت مع الأمر، منذ اللحظة الأولى، باعتباره استدعاء لمهمة رسمية، حسب تقرير الصحيفة، وأمضى الزوجان 16 سنة سويا، وسط خلافات استفحلت في النهاية قبل الطلاق الرسمي في أغسطس 1996، قبل عام بالضبط من رحيل ديانا المأساوي.

ووفقا لـ "جوبسون"، بدأت أجراس الخطر تدق برأس تشارلز خلال اللقاءات القليلة التي جمعته بديانا قبل إتمام الزفاف، وقتها كانت ديانا، وفقا لـ "الدايلي ميل"، تنفجر أحيانا في البكاء، وتحدق في وجهه من دون تعبير محدد حين يحكي لها عما فعله خلال يومه..

وهكذا أيقن الأمير الشاب وقتها شيئا فشيئا أنه ارتكب خطأ فادحا.، وقد اكتشف أن ديانا تعاني "تقلبات مزاجية مزعجة وغير عقلانية يصعب التعامل معها"، ونقل "جوبسون" أيضا أن "تشارلز" أخبر أصدقاءه بالتالي: "خلال عام 1981 رغبت بشدة في عدم اتمام الزفاف، وذلك حين أيقنت فداحة ما سأمر به لاحقا، علما بأنه لم يكن لدي أي فرصة للتعرف على ديانا قبل ذلك"..



مصدر الصورة (موقع mirror)



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