رونالدو ينحدر من أصول إفريقية

أخبار الآن | روما - إيطاليا (وكالات)

كشف تقرير نشرته قناة إيطالية بأن النجم الجديد لفريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ينحدر من أصول إفريقية.

وبينت القناة في تقريرها أن أصول إحدى جدات رونالدو من دولة الرأس الأخضر، وهي جزيرة غرب أفريقيا، استعمرتها البرتغال في القرن الخامس عشر, وهذا يفسر جزئيا القوة العضلية لرونالدو، التي تعود لجدته "إيزابيل روزا.

وأكمل غويام بالاجوي مراسل القناة تفاصيل تقريره، خلال مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قائلاً: "لقد تابعت آثار طفولة رونالدو، وتحدثت مع أصدقائه في مدينة ماديرا، في ضاحيته الفقيرة، حيث نشأ من دون عواطف، من أب مدمن للكحول، وهذا يفسر افتقاده الحب، لذا فإن رونالدو رأى في السير أليكس فيرغسون وجورجيس مينديز شخصية الأب التي كانت مفقودة لديه".

وينافس "الدون" على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في العالم هذا العام، إلى جانب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وقائد كرواتيا لوكا مودريتش، ضمن قائمة مختصرة، وتنافس هذا الثلاثي أيضاً على جائزة أفضل لاعب في أوروبا التي توج بها النجم الكرواتي.

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