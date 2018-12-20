6 مشاهير تزوجوا في السر وبعيداً عن الإعلام في 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
رغم أنّ العام 2018 كان حافلاً بالزيجات وحفلات الزفاف في الوسط الفني، إلاّ أنّ اللافت أنّ هذه الحفلات كانت عائلية، واقتصرت على المقرّبين من العروسين.
9 مشاهير دخلوا القفص الذهبي في 2018
وإليكم أبرز الزيجات التي اقتصرت على الأهل والمقربين فقط، والتي تمّت بعيداً عن وسائل الإعلام وبشكل سري:
1- زواج الفنان أحمد الفيشاوي من ندى الكامل
2- زواج الفنان أحمد فلوكس الفنانة هنا شيحة
3- زواج الفنان محمد إمام من نوران طلعت
4- زواج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد
5- زواج الفنانة شيماء سيف من المنتج محمد كارتر
6- زواج الداعية الإسلامي مع مسعود من الفنانة شيري عادل.
مصدر الصورة: تويتر
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