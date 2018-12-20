6 مشاهير تزوجوا في السر وبعيداً عن الإعلام في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم أنّ العام 2018 كان حافلاً بالزيجات وحفلات الزفاف في الوسط الفني، إلاّ أنّ اللافت أنّ هذه الحفلات كانت عائلية، واقتصرت على المقرّبين من العروسين.

9 مشاهير دخلوا القفص الذهبي في 2018

وإليكم أبرز الزيجات التي اقتصرت على الأهل والمقربين فقط، والتي تمّت بعيداً عن وسائل الإعلام وبشكل سري:

1- زواج الفنان أحمد الفيشاوي من ندى الكامل

2- زواج الفنان أحمد فلوكس الفنانة هنا شيحة

3- زواج الفنان محمد إمام من نوران طلعت

4- زواج الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد

5- زواج الفنانة شيماء سيف من المنتج محمد كارتر

6- زواج الداعية الإسلامي مع مسعود من الفنانة شيري عادل.

مصدر الصورة: تويتر

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