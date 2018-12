أفضل 10 صور "سيلفي" ملكية مع العائلة البريطانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( هي )

على الرغم من أن معظم أفراد العائلة الملكية البريطانية لا يحبون التقاط صور "السيلفي " إلا أنه في هذا الزمن ، يمكن أن تظهر بصورة السيلفي حتى وأنت غير راغب في ذلك، لهذا من الأفضل أن تقبل بالتقاط الصورة بالتراضي وتتهيأ جيداً ، وإلا فإنك ستظهر في الصورة بشكل لا تحبه .. هنا جمعنا لكم أفضل 10 صور سيلفي التقطت مع العائلة البريطانية :

1. الأمير تشارلز

الأمير تشارلز (Prince Charles) ولي عهد بريطانيا قام في مناسبات نادرة بالتقاط صور سيلفي كان من بينها صورة سيلفي التقطها مع أحد معجبيه أثناء زيارته عرض Great Yorkshire في مدينة هاروغيت البريطانية

2.الأمير هاري

الأمير هاري مثل بقية أفراد عائلته ممن لا يحبون صور السيلفي حتى أنه قال في إحدى المناسبات مخاطبا حشود من المعجبين:"لماذا لا تلتقطوا الصور بطريقة طبيعية؟" إلا أن الأمير هاري تجاهل قاعدته الخاصة بتجنب التقاط صور سيلفي خلال رحلة في تالين في استونيا في عام 2014

3. الأمير ويليام

بالرغم مما قاله الأمير وليام مازحا عن معاناته من حساسية من صور السيلفي، إلا أنه يقوم بالتقاط عدد منها من حين لآخر مع معجبيه حتى أنه توقف لالتقاط صورة سيلفي بصحبة أحد معجبيه وهو في طريقه لزيارة متحف نوبل خلال زيارة رسمية ملكية إلى السويد في يناير عام 2018

4. دوقة كورنوال

دوقة كورنوال (Duchess of Cornwall) التقطت واحدة من صور السيلفي مع أحد معجبيها خلال زيارة رسمية لها لمدينة بروكنهيرست في مقاطعة هامبشير البريطانية

5.الملكة إليزابيث الثانية

أحد المعجبين صغار السن قام خلسة وبعد عدة محاولات فاشلة بالتقاط صورة سيلفي بصحبة الملكة أثناء زيارتها السوق الداخلي في سانت جورج في بلفاست في عام 2014، وهو ما جعل الملكة تبتسم من طرافة الموقف بالرغم من أنها ليست من المعجبين بتقليعة صور السيلفي

6. كونتيسة وسيكس

كونتيسة وسيكس (Countess of Wessex) التقطت صورة سيلفي مع مجموعة من الأطفال الصغار في معرض New Forest and Hampshire County، وكان بينهم طفل صغير في الخامسة يدعى آرثر جونز (Arthur Jones) ونعجته الصغيرة بابلز (Bubbles)

7.كيت ميدلتون

كيت ميدلتون (Kate Middleton) التقطت صورة سيلفي مع أحد الشباب المراهقين خلال زيارتها الرسمية لنيوزيلندا في عام 2014

8. الأمير ويليام مجدداً

ماديسون لامب ، 12 عام، طلبت من الأمير وليام أن يلتقط معها صورة عندما كان في طريقه لحضور قداس يوم عيد الميلاد في عام 2014، وكان رد الأمير وليام على ذلك بأن قال لها: "لا يمكنك التفوق على صورة سيلفي جيدة في يوم عيد الميلاد"، ثم التقط معها صورة سيلفي

9.ميغان ماركل

ماكس هنري، 10 أعوام، استطاع أن يجمع خلال سنوات عمره القليلة عدد من الصور له بصحبة أفراد العائلة المالكة من بينهم صورة له بصحبة الأمير وليام ولذلك فلقد وافق الأمير هاري وميغان ماركل على التقاط سيلفي لمساعدته على إكمال مجموعة صوره بصحبة أفراد العائلة المالكة

10.الملكة إليزابيث مرة ثانية

ملكة بريطانيا ليست من المعجبين بتقليعة السيلفي إلا أنها ظهرت في واحدة عن طريق المصادفة عندما دخلت في كادر صورة سيلفي كانت تلتقطها بالمصادفة لاعبة الهوكي جايد تايلور أثناء مقابلة الملكة لأعضاء فريق الهوكي الذي شارك في دورة ألعاب كومنولث أستراليا في عام 2014

مصدر الصور : hiamag

اقرأ أيضاً :

الأمير هاري لن يشارك برحلة الصيد السنوية حتى لا يغضب زوجته

ميغان ميركل الشخصية الأكثر بحثا على غوغل