9 مشاهير دخلوا القفص الذهبي في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد الوسط الفني في العام 2018 العديد من الزيجات، حيث أقيمت حفلات الزفاف للنجوم الذين قرّروا دخول القفص الذهبي. فالكثير من هذه الزيجات كانت مفاجئة، في حين أنّ بعضها اتخذ مساراً طبيعياً.

فما هي أبرز هذه الزيجات للعام 2018؟

- زواج الفنانة فرح الهادي من عقيل الرئيسي

- زواج الإعلامية رؤى الصبان من المذيع السعودي حمود الفايز

- زواج الممثلة غدير السبتي من أحمد الفردان

- زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب

- زواج المغني محمد باش من كريستين ميشال المر

- زواج خبيرة الموضة ألين وطفا من خالد المولى

- زواج الداعية الديني معز مسعود من الفنانة شيري عادل

- زواج الفنانة أسما شريف من الفنان محمود حجازي

- زواج الممثل ماريو باسيل من سيدة روسية تدعى ألكسندا تشيستياكوفا

مصدر الصورة: تويتر

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