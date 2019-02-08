بينهم زوكربيرغ.. أصحاب ثروات خسروا مليارات الدولارات!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال العام 2018، جنى الكثير من أصحاب المليارات حول العالم أرباحاً طائلة إضافية، فيما واجه البعض خساراتٍ أيضاً.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" مؤخراً، فإنّ هناك العديد من أصحاب المليارات زادت ثرواتهم خلال العام 2018 بشكل واضح، في حين أنّ هناك عدد آخر بدأوا العام 2019 بخسائر أثرت على حجم ثرواتهم.

من هم الأكثر حظاَ؟

وبحسب التقرير، فقد "تصدر أثرياء سنغافورة قائمة أصحاب الثروات الرابحين، حيث زادت ثرواتهم بمقدار 2.5 مليار دولار، وبلغت ثروات نخبة سنغافورة إجمالياً 38 مليار دولار مع نهاية 2018".

وكشف التقرير أنّ "جيف بيزوز، مؤسس شركة أمازون، حافظ على مكانته كأكثر رجال العالم ثراءاً، للعام الثاني على التوالي"، موضحاً أنّ "ثروة بيزوز قفزت القيمة الصافية لثروته قبل نهاية العام 2018 بمقدار 24 مليار دولار، ليصبح إجمالي ثروته 123 مليار دولار".

ومع هذا، فقد أصيبت ثروة بيزوز بخسائر خلال العام الماضي، لاسيما مع تقلبات أسواق المال، وقد خسر حوالى 45 مليار دولار.

إلى ذلك، فقد أوضحت "بلومبيرغ" أنّ "لي جيون، مؤسس العلامة التجارية الصينية للهواتف الذكية Xiaomi Corp، والذي يأتي مباشرة بعد بيزوز في قائمة أصحاب الثروات الأكثر حظاً، نجح في إضافة 8.6 مليار دولار إلى حسابه المصرفي.

أمّا الملياردير الأميركي أوتري ستيفينز، صاحب عملاق الطاقة Endeavour Energy Resources LP ، فزادت ثروته بقيمة تجاوزت الــ 11 مليار دولار، بعد أن نالت شركته مزايدات رفعت قيمتها إلى حوالى 15 مليار دولار. وينضم إلى بيزوز وستيفينز تيم سويني، صاحب لعبة Fortnite الإلكترونية الذي حقق زيادة في ثروته بمقدار 7.2 مليار دولار وفقاً للحسابات الختامية لعام 2018.

من هم الأقل حظاً؟

إلى ذلك، فقد كشفت "بلومبيرغ" أنّ "أصحاب المليارات في الولايات المتحدة كانوا في مقدمة الخاسرين في العام 2018. فقد بلغ إجمالي الخسائر بالنسبة لهم أكثر من 76 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب التراجع الشديد الذي شهدته أسواق المال الأمريكية في الأيام الأخيرة من 2018.

ودخل مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، في أزمة كبيرة خلال العام الماضي، حيث خسر 20 مليار دولار دفعة واحدة، لتنخفض قيمة ثروته إلى نحو 53 مليار دولار.

وينضم إلى جانب زوكربيرغ وانج جيان لين، رجل الأعمال والمستثمر الصيني الكبير مؤسس مجموعة " واندا" العقارية، إلى جانب مواطنه جاك ما، مؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإلكتروني "علي بابا"، والملياردير الصيني ما هيوتينج، مؤسس شركة "تينسنت" للألعاب الإلكترونية.

وبين الرابحين والخاسرين، فإنّ هناك 50 من أثرياء العالم خرجوا من قائمة "بلومبيرغ" لأصحاب أعلى المكاسب خلال العام الماضي، بينهم 11 من أثرياء الصين وهونج كونج، و9 من الولايات المتحدة الأمريكية و 4 من روسيا.

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أنّ "أبرز المغادرين لقائمتها للأكثر حظاً كان رئيس وزراء جمهورية تشيك أندريج بابيس والذي جنى ثروته من شركة "أجروفيرت" التي تعمل في المجال الزراعي والكيميائي.

وإنضم إلى بابيس الملياردير الروسي أوليج ديريبسكا، الذي شهد خسارة كبيرة بعد تراجع أسهم شركته المعروفة في مجال صناعة الألمونيوم "روسال".

مصدر الصورة: Cell Code

للمزيد:

"توتال" تكتشف مخزونات غاز جديدة