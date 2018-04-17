سنغافورة تكشف عن مؤامرة غش معقدة في امتحان مدرسي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اعترف أحد المدرسين السنغافوريين بمساعدة ستة طلاب صينيين على الغش في امتحانات عام 2016 وفق ما قاله مدعون في المحكمة.

المدعون وصفوا عملية الغش بالمعقدة وقالوا إن المدرسة سربت الاسئلة إلى المشاركين معها الذين قاموا بدورهم بقراءة الإجابات للطلاب. اضاف الخبر ان الطلاب استخدموا الهواتف المحمولة وأجهزة البلوتوث ، وارتدوا سماعات أذن بلون البشرة أثناء امتحاناتهم.

احدى المدرسات اعترفت بالذنب في 27 تهمة. ونفي ثلاثة آخرون تهم الغش. الامتحانات كانت في المستوى O ، وعادة ما يقدمها طلاب تبلغ أعمارهم حوالي 16 عاما. ممثلو الادعاء أكدوا إن المؤامرة اكتشفت بعد أن سمع احد المراقبين صوتا من أحد الطلاب المشاركين

وبعد الامتحان طلب منه إزالة سترته حيث تم العثور على هاتف محمول وجهاز بلوتوث وقطعة أذن بلون البشرة. ممثلو الادعاء أكدوا إن المؤامرة اكتشفت بعد أن سمع احد المراقبين صوتا من أحد الطلاب المشاركين ..وبعد الامتحان طلب منه إزالة سترته حيث تم العثور على هاتف محمول وجهاز بلوتوث وقطعة أذن بلون البشرة. ممثلو الادعاء ايضا اضافوا في يوم افتتاح المحاكمة إن السيدة تان والمشاركين معها قد ساعدوا الطلاب الستة على الغش في امتحاناتهم في مجلس امتحانات سنغافورة والتقييم في أكتوبر 2016.

وقال نائب المدعي العام إن عمليات الغش كانت "معقدة للغاية".

المُدرسة تان تعمل في مركز زيوس التعليمي . المشاركون الثلاثة وهم مدير المركز ومعلمين طعنوا في التهم الموجهة إليهم ، ومن المتوقع أن يخضعوا للمحاكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يُزعم ان تان استلمت من مواطن صيني مبلغ 8000 دولار سنغافوري كوديعة و 1000 دولار سنغافوري لكل طالب يحال إلى مركز زيوس التعليمي. وكان من المقرر رد الأموال بالكامل في حالة فشل الطلاب في امتحاناتهم.

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