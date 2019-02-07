"توتال" تكتشف مخزونات غاز جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية أنها اكتشفت ما يقارب المليار برميل من الغاز ومكثفات النفط الخفيف قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا.



ورحّب وزير الموارد الطبيعية في جنوب إفريقيا غويدي مانتاشي بالاكتشاف الذي أعلنته "توتال" واعتبره "دفعا قويا" لاقتصاد البلاد الذي حقق نموا بأقل من 1 بالمئة في 2018.



وفي بيان أصدرته، أعلنت المجموعة أنها "اكتشفت مخزونات كبيرة من الغاز في حقل برولبادا الواقع في حوض أوتينيكوا، على بعد 175 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا".

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة باتريك بويان إلى "مدى صعوبة العمل في المنطقة بسبب الأمواج العاتية والأحوال الجوية".

وتقود "توتال" الفرنسية تحالفا نفطيا لاستكشاف حقل برولبادا وتبلغ حصتها من المشروع 45 بالمئة.

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