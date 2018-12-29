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أبرز 9 انفصالات بين المشاهير في العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

أخبار الانفصال والطلاق المفاجئ لبعض الفانين كانت عنواين بارزة في عام 2018 , بعضها كان صادماً لأن الزواج لم يدم أكثر من أشهر قليلة ، هنا نقدم لكم أبرز 9 حالات انفصال بين المشاهير العرب 

1. بعد 20 سنة زواج وخمسة أبناء... طلاق غادة عادل و مجدي الهواري

مصدر الصورة : Laha Magazine

2.ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها بعد أنباءِ عن زواج زوجها من يهام حجاج

مصدرالصورة : سيدتي 

3.طلاق تامر عاشور من زوجته سمر ابو شقة

مصدر الصورة : هي 

4.طلاقٌ منة وأحمد فهمي

مصدر الصورة : إيلاف 

5.طلاق ناهد السباعي من زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار الغاء حفل الزفاف

مصدر الصورة : إيلاف  

6. طلعت زكريا انفصل  عن زوجته الثانية شيرين المنزلاوي

مصدر الصورة : اليوم السابع 

7.حليمة بولند، أكدت خبر طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي

مصدر الصورة : في الفن 

8. طلاق مي سليم من الفنان وليد فواز ، بعد  3 اسابيع من زواجهما 

مصدر الصورة : مجلة هي 

9.طلاق رانيا يوسف بعد زواج 6 سنوات من زوجها رجل الأعمال طارق عزب

مصدر الصورة : ليالينا 

 

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