أبرز 9 انفصالات بين المشاهير في العام 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
أخبار الانفصال والطلاق المفاجئ لبعض الفانين كانت عنواين بارزة في عام 2018 , بعضها كان صادماً لأن الزواج لم يدم أكثر من أشهر قليلة ، هنا نقدم لكم أبرز 9 حالات انفصال بين المشاهير العرب
1. بعد 20 سنة زواج وخمسة أبناء... طلاق غادة عادل و مجدي الهواري
مصدر الصورة : Laha Magazine
2.ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها بعد أنباءِ عن زواج زوجها من يهام حجاج
مصدرالصورة : سيدتي
3.طلاق تامر عاشور من زوجته سمر ابو شقة
مصدر الصورة : هي
4.طلاقٌ منة وأحمد فهمي
مصدر الصورة : إيلاف
5.طلاق ناهد السباعي من زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار الغاء حفل الزفاف
مصدر الصورة : إيلاف
6. طلعت زكريا انفصل عن زوجته الثانية شيرين المنزلاوي
مصدر الصورة : اليوم السابع
7.حليمة بولند، أكدت خبر طلاقها من المحامي عبدالرزاق العنزي
مصدر الصورة : في الفن
8. طلاق مي سليم من الفنان وليد فواز ، بعد 3 اسابيع من زواجهما
مصدر الصورة : مجلة هي
9.طلاق رانيا يوسف بعد زواج 6 سنوات من زوجها رجل الأعمال طارق عزب
مصدر الصورة : ليالينا
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