محمد بن راشد يفاجئ متطوعي الإفطار في الشارع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متطوعين في توزيع الوجبات الرمضانية على الصائمين، بزيارة غير متوقعة.



وفي أحد شوارع دبي أظهر فيديو وثَّقه أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الشيخ محمد بن راشد، وهو يحاور بعض المنخرطين في حملة “رمضان أمان”، أثناء توزيعهم لوجبات الإفطار قُبيل أذان المغرب.

و”رمضان أمان” حملة خيرية انطلقت منذ سنوات في الإمارات، من طرف جمعية الإحسان الخيرية، وهي إضافة إلى توزيع الوجبات على الصائمين، تهدف إلى الحد من السرعة الزائدة على الشوارع المزدحمة، والتقاطعات المرورية، قُبيل أذان المغرب.

وفي سياق اخر التقى الشيخ محمد بن راشد في دبي مساء أمس الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

و تبادل المسؤولان خلال اللقاء التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك و إبتهلا الى الباري عز و جل أن يجعله شهر خير و رحمة و مغفرة و أن يعيده على قيادتنا المعطاءة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بالسعادة و الصحة و العافية وعلى شعبنا و دولتنا بمزيد من التقدم والإزدهار إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

اقرا ايضا

"أنا أستحق الحياة".. حملة لجمع زكاة لمرضى السرطان

دبي العطاء تنظم دورتين من مبادرة التطوع حول العالم