"أنا أستحق الحياة".. حملة لجمع زكاة لمرضى السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إطلاق حملتها السنوية لجمع الزكاة "أنا أستحق الحياة"، خلال شهر رمضان المبارك، لتقديم الدعم المالي للمرضى المحتاجين، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، وتحث الجمعية عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد ، ليسهموا بزكاة مالهم في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان الباهظة ، بناءً على فتوى شرعية تـُبيح ذلك ، تبعاً لتوجيهات اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة والمبنية على شرطين ، هما عدم قدرة المريض على تحمل تكاليف العلاج بنفسه ، وأن يتم استخدام مال الزكاة لتغطية نفقات العلاج فقط.



وبلغت نسبة التبرعات لحملة "أنا أستحق الحياة"، أكثر من 4 ملايين درهم خلال السنوات الـ 3 الماضية، وتمكنت خلالها الجمعية من دعم 766 مريضاً، حيث شهد العام الماضي تعاوناً مميزاً من قبل الشركات والأفراد لتصل قيمة التبرعات إلى 1.74 مليون درهم.



للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيدة أمل المازمي مديرة شؤون المرضى و الخدمة المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، .تحدثنا عن الحملة بشكل عام و متى انطلقت و الى متى تستمر ؟ما أهمية هذه الحملة لتكافل و مد يد العون لعلاج مرض السرطان ؟ كيف تؤثر متل هذه المبادرات على المرضى و على المجتمع ايجابياً ؟

كيف آلية المشاركة بها و جمع التبرعات؟

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