دبي العطاء تنظم دورتين من مبادرة التطوع حول العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت دبي العطاء- احدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- عزمها تنظيم دورتين من مبادرة التطوع حول العالم، وهي إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نشاطات دبي العطاء في إشراك المجتمع، وذلك احتفالاً بـعام زايد 2018.



المؤسسة بدأت في تلقّي طلبات الراغبين في التطوع لكلا الدورتين عبر المنصّة الوطنية للتطوع. وستجري الدورة الأولى في السنغال في الفترة بين 2 و8 من سبتمبر والثانية في نيبال بين 30 أكتوبر و6 نوفمبر.



ستضُم كل دورة 15 متطوعًا مقيم في الإمارات، حيث سيسافرون إلى أحد القرى النائية لوضع حجر الأساس لمدرسة جديدة، وذلك بالتعاون مع أفراد من المجتمع المحلي، إلى جانب المشاركة في ورش عمل تثقيفية وتعليمية.





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