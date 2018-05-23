محمد بن راشد يلتقي القيادات الإعلامية الإماراتية والعالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، أن سعي دولة الإمارات لتبوؤ أرقى مستويات الريادة في مختلف المجالات التنموية هدف كبير يستدعي المشاركة الفاعلة والمؤثرة من كافة القطاعات في مسيرة البناء، بما يستوجبه ذلك من استنهاض كافة الطاقات المبدعة وتحفيز إرادة المجتمع لخوض معترك المنافسة من مضمار التميز العالمي وصولاً إلى أعلى المراتب بما يؤسس لنموذج تنموي عالمي فريد يقوم في جوهره على سعادة الناس وراحتهم.

جاء ذلك خلال استقباله ، لفيفاً من القيادات الإعلامية الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، في اللقاء الرمضاني الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الثلاثاء في مدينة جميرا بدبي، حيث حرص الشيخ محمد على مصافحة جميع الحضور تقديراً منه للإعلام والإعلاميين.

وأوضح الشيخ محمد أن الإعلام يتحمل جانباً كبيراً من مسؤولية تحفيز المجتمع وتشجيع أفراده على مضاعفة العمل والإنتاج وإذكاء الرغبة في المنافسة النزيهة والحث على الإبداع وتهيئة المجال للإتيان بأفكار غير تقليديه ..

واضاف الشيخ محمد: "اختصار الزمن نحو المستقبل الذي نرجوه لدولة الإمارات والمنطقة، خيار استراتيجي والإعلام شريك لنا في تحقيقه بتعريف الناس بكل ما يحمله الغد من فرص والأخذ بيدهم للوصول لأفضل طرق الاستفادة منها، وكذلك ما قد ينذر به من تحديات وكيفية الاستعداد لمواجهتها والتصدي لها بحلول مبتكرة تعين على تحويلها إلى عناصر قوة تدعم طموحاتنا الكبيرة لمستقبل ينعم فيه الجميع بكل أسباب الرقي والتقدم".

جاء ذلك خلال استقباله ، لفيفاً من القيادات الإعلامية الإماراتية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية العاملة في الدولة، في اللقاء الرمضاني الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء اليوم في مدينة جميرا بدبي، حيث حرص الشيخ محمد على مصافحة جميع الحضور تقديراً منه للإعلام والإعلاميين.



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