تتويج الفائزين بمبادرة "صناع الأمل العربي" في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يُعلَنُ اليوم في مدينة دبي الفائزين بجائزة " صانع الأمل العربي لعام 2018 "، وهي المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي لتكريم أصحاب العطاء في العالم العربي، حيث سيتم تتويج الفائزين من بين أكثر من 87 ألف مشارك ، وقال الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم إن الأمل والعمل وحدهما قادران على استئناف الحضارة العربية من أجل بناء أجيال تعتز بهويتها وانتمائها وتقاليدها العريقة وتنطلق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من تسخير كل الإمكانات لفتح أبواب الأمل في العالم العربي ، لتحويل الفرد العربي من فرد ينتظر تدخل الحظ أو الصدفة في حياته إلى فرد عامل مبادر، يصنع بنفسه مستقبله، ويلهم الآلاف من حوله لأخذ زمام المبادرة وتحسين واقع الحياة في مجتمعاتهم.

وأضاف الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم: إن عالمنا العربي يزخر بالأبطال المخلصين لقيم التفاني والبذل، فيبدعون، وتثمر أعمالهم خيراً على مجتمعاتهم ، وأضاف : أكدت مبادرة صناع الأمل أن عالمنا العربي بخير، وأن نساءه ورجاله مجبولون على قيم الخير والعطاء، والأفعال الملهمة قادرة على محاربة فكر الضلال والجهل.

وذكر أيضاً أن أملنا بأن يكون حفل صناع الأمل جماهيرياً؛ لأن رسالة المبادرة هي إبراز الأفراد الملهمين القادرين على التغيير الإيجابي، وأضاف: مهمتنا اليوم هي أن نواصل حكايات هؤلاء الأبطال ونتابع إنجازاتهم، البطولة لها أشكال كثيرة، وهي ممكنة ومتاحة للجميع، وخلال الحفل الختامي، سيطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية خاصة بعنوان «صناع الأمل»، كما يقدم الفنانون حاتم العراقي، ومحمد عساف، وفؤاد عبد الواحد وأحمد جمال لوحة فنية متكاملة تم إنتاجها خصيصاً للحفل الختامي، وتحتفي بالأمل والحياة في العالم العربي.

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