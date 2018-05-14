يوسف البصير.. كفيف يمني يحترف إصلاح السيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نضال عمرية )



” من رحمِ المعاناة يولدُ الأمل، ومن قلبِ المأساة يظهر الفرج ”



في محافظة حجة اليمنية تحدى يوسف البصير الذي ولدَ كفيفَ البصر أعاقته وعملَ كفني إصلاحِ سيارات، ونجحَ في بناءِ قاعدةِ عملاءٍ قوية.

لأن تكون قوياً بما يكفي يجب عليك ان تؤمن بنفسك اولاً، وتكون قادراً على رؤية ذلك الجزء المشرق من حياتك حتى لو كنت اعمى.



يوسف البصير يمني كفيف يبلغ من العمر 31 عاماً، تحدى إعاقته البصرية، وعمل في إصلاح السيارات واكتسب سمعة طيبة بين أبناء مدينة حجة اليمينة.



يوسف يعمل في مجال إصلاح السيارات منذ 13 عاماً أتقن خلالها العمل وبنى قاعدة عملاء قوية.



ورغم ذلك، فإن المهمة لم تكن سهلة لفني إصلاح السيارات الطموح، ففي بداياته كان الناس يخشون ترك سياراتهم عنده لأنه أعمى، لكن الوضع تغير بمرور الوقت.



ويتردد الزبائن حالياً على ورشة البصير للحصول على خدمات متنوعة يقدمها مثل إصلاح الإطارات وإصلاح الأعطال البسيطة للمحرك.



البصير لا يرى من حوله..ولكنه يرى نجاحه يوميا بعد قهر اعاقته وممارسته لمهنة شاقة لا يقوى عليها كثير من الاسوياء..ليثبت ان الاعاقة ...إرادة وعطاء وطاقة.

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