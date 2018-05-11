شاب "بطل" أعاد الحياة لكلب صربي مشرد كان على حافة الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



ليس هناك أحلى من شعور أن ترى كائن حي كان على حافة الموت واستطاع الرجوع إلى الحياة بفضل جهودك وعنايتك، فهذا بمثابة هدية إلاهية تمنح لك، هذا الشاب المدعو "ريكو سوجيارتو" الذي ينحدر من جزيرة بالي يكن حبا جما للحيوانات، استطاع بجهده الشخصي أن يرجع كلب مشرد متخلى عنه للحياة مرة اخرى، واستطاع أن يراه معافى ينبض بالحياة مرة أخرى بعدما كان مكسورا مريضا..

في التفاصيل، عثر "ريكو" على الكلب الصربي من فصيلة "husky" وهو مشرد في شوارع الجزيرة يعاني من سوء التغذية والهزال، تملأ جسده القروح المكشوفة، وكان بالكاد يمشي في الشارع، أما مخالبه فكانت طويلة، وهيكله العظمي ظاهر بشكل مثير للشفقة..









كان "ريكو" بمثابة البطل الخارق الذي بعتته السماء لهذا الكلب المسكين ليعيده للحياة مرة أخرى، فقام بجلبه لمنزله وقام بتنظيفه بالكامل عدة مرات، وقدم الطعام له، ثم قص أظافره الطويلة، وعرضه على طبيب بيطري قصد علاجه من القروح المستعصية، كما استمر في علاجه طيلة 10 أشهر..

بعد هذه المدة، وبعدما استرجع الكلب عافيته وصحته، وظهر فروه من جديد، نشر "ريكو" صوره على الفيسبوك ليُظهر للعالم كيف رجع الكلب إلى الحياة وقد كسى الفرو الجميل جسده، واستعاد نشاطه وحيويته ومرحه من جديد.. إنه بالفعل فرق شاسع، فحياة هذا الكلب تغيرت للأحسن بفضل بطله الشاب "ريكو"..

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