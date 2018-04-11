"معجزة" تنقذ طفلة لقبت بـ "نعمة أبريل" في جنوب إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمرارت العربية المتحدة (فاطمة جنان)

بعدما جرفتها عاصفة خارج مجرى للصرف، يبلغ عرضه 6 أقدام، كان في الحقيقة قد جرفها القدر لتعيش من جديد، هذه الطفلة حديثة الولادة بجنوب إفريقيا أنقذت بمعجزة حيث وجدت عارية بحبلها السري، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية..

في التفاصيل، كانت "شارمين كيوي"، البالغة من العمر 63 عاما، تتنزه في الصباح الباكر مع كلبها "جورجي"، وفجأة لاحظت نباحا غريبا لكلبها في تجاه المجرى، وحينما اقتربت لتشاهد ما يحصل، أدركت أن الصوت القادم من البالوعة هو بكاء طفلة وليس بكاء قطة..

حاولت "شارمين بكل جهد إنقاذ الطفلة من البالوعة، وبدأت تلوح للسيارات العابرة بالطريق في "بورت إليزابيث"، حتى توقف سائق سيارة ليساعدها حين سمع صوت الرضيعة ترتجف، تمكن الاثنان من رفع لوح الإسمنت الثقيل الذي يغطي البالوعة لإنقاذها.. وفعليا أنقذت هذه الرضيعة فورا، إلا أنها كانت تعاني من انخفاض حرارة الجسم ومشاكل في التنفس، ولأنها أنقذت بمعجزة، أطلق عليها موظفو المستشفى اسم "غريس أبريل".

قال السائق: "عندما دخلت الحفرة كانت ضيقة للغاية لدرجة أنني اضطررت إلى النزول على ركبتي ولم أستطع الانحناء لذا كان يجب علي الاستلقاء لحمل الرضيعة". وتابع: "لم أكن أعرف ما إذا كانت الطفلة مصابة، فحاولت التقاطها بعناية فائقة وببطء شديد وكانت صغيرة جدا، كنت أعلم أنها بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة، كانت الطفلة محظوظة، حيث كان النمل الأحمر أعلى البالوعة وليس في الأسفل حيث كانت"..

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