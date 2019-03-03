قريباً من "HTC".. هاتف مثالي للعملات الرقمية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يستخدم الكثير من الأشخاص العملات الرقمية في الكثير من التعاملات، علماً أنّ ذلك يحتاج إلى تقنيات معينة فائقة الحماية.

وفي هذا الإطار، أوجدت شركة "HTC" الحلّ المثالي للأشخاص الذين يتعاملون في مجال العملات الرقمية، ويتمثل ذلك بهاتف جديد أطلقت عليه اسم "Exodus 1". الجهاز هذا يتميز بشاشته التي يبلغ حجمها 6 بوصة ودقتها تصل إلى 1900*3200 بيكسل، كما أنه مزود بمعالج snapdragon845، فيما تبلغ ذاكرته الداخلية 128 غيغابايت، أمّا ذاكرة الوصول العشوائي فيه فتصل إلى 6 غيغابايت.

وبالنسبة للمعنيين بتداول العملات الرقمية، فإنّ هذا الهاتف الجديد سيساهم بحماية أكبر لبياناتهم، إذ يحتوي على تقنيات للتشفير ولتخزين مفاتيح التشفير المخصصة بالعملات الرقمية.

وإلى جانب هذه الميزة، فإنّ الهاتف يأتي أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16+12 ميغا بكسل، كما جاءت الخلفية مزدوجة أيضاً وبدقة 8+8 ميغا بكسل. وبالنسبة للبطارية، فقد جاءت بسعة 3500 ميلي أمبير.

مصدر الصورة: techradar - theverge

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