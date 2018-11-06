6 أسباب تجعل HUAWEI Mate 20 Pro الهاتف الأروع حتى الآن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد كشف الستار عن مواصفات Huawei Mate 20 Pro الجديد، أظهر حقيقةً أن أداءه المذهل مع كاميرته عريضة الزاوية يقدمان للمستخدم هاتفًا يصل إلى آفاق غير مسبوقة من العبقرية والابتكار، فيرتقي بمستوى صناعة الهواتف الذكية كاملة إلى معايير جديدة تقاس عليها الأجهزة الأخرى. إنه جهاز مصمم لعشاق القمة؛ قمة العاملين في الشركات وقمة اللاعبين وقمة عشاق التصوير وكل ناقد مُنصِف يعرف قيمة التقنيات المتفوقة. وعلى الرغم من أن البعض يرى أن جميع الهواتف الذكية أصبحت متشابهة نسبيًا، إلا أن Huawei تمكنت من تجاوز الحدود التقليدية وتقديم مزايا ما كنا نجرؤ على أن نحلم بها منذ فترة قريبة. فلماذا وقعنا في حب HUAWEI Mate 20 Pro إلى هذه الدرجة؟ هذا سؤال مشروع تمامًا، ولدينا ستة أسباب تعطيك الإجابة:

1. كاميرات احترافية بمعنى الكلمة

ليس سرًا أن Huawei تقدم في هاتفها الذكي الجديد HUAWEI Mate 20 Pro أفضل كاميرا هاتف ذكي متوفرة اليوم تتفوق على كاميرات الهواتف الأخرى بمراحل. HUAWEI Mate 20 Pro يتباهى بتقديمه لأول مرة في العالمكهاتف ذكي ذو كاميرا ثلاثية من لايكا بدقة 40 ميغابكسل مع عدسة لايكا عريضة الزاوية. وتتألف هذه الكاميرا الثلاثية من كاميرا آر جي بي بدقة 40 ميغابكسل وكاميرا 20 ميغابكسل مع عدسة لايكا عريضة الزاوية وكاميرا بدقة 8 ميغابكسل للتصوير البعيد.

وربما لن تكفينا هذه المقالة لو أردنا أن نعدد جميع مزايا وإمكانيات الكاميرا الجديدة ، لكن يكفي أن تعلم أن فيها ميزة رائعة تسمى (HiVision)، ودون الدخول في أي تعقيدات تقنية، فإنها ميزة تتيح لك الاستعلام عن شيء أو منتج ببساطة بمجرد توجيه كاميرا الهاتف HUAWEI Mate 20 Pro إليه، فيبحث لك على الإنترنت عن مزيد من المعلوماتعنه، بالإضافة إلى خاصية Super Macro التي تتيح التقاط صور واضحة جداً من مسافة 2.5 سم تماماً كالكاميرات الاحترافية.

وأخيرًا وليس آخرًا، ستجد أن تصوير الفيديو بهذا الهاتف ارتقى إلى مستوى مختلف تمامًا، حيث يعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي ليتيح لك تحرير الفيديو بمزيد من القدرات المتقدمة.

2. طاقة لا تنفد من إحدى أقوى بطاريات الهواتف الذكية على الإطلاق

تعتبر بطارية HUAWEI Mate 20 Pro من أقوى بطاريات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا في السوق بطاقة تبلغ 4200 مل أمبير، وهي آمنة تمامًا لأنها حائزة على شهادة الأمان وفق معايير TUV Safety. لكن ماذا تعني قوة البطارية تلك في الاستخدام اليومي للهاتف؟ الحقيقة أنها توفر لك إمكانية العمل المتواصل على الجهاز طوال يوم كامل دون أن تنفد، فتراسل عبر البريد الإلكتروني وتشاهد صور إنستاغرام وتستمع إلى الموسيقى دون أن تقلق من انقطاع ذلك في منتصف الطريق.

3. شحن سريع لن يضطرك لانتظار هاتفك طويلًا

ربما يشعر بعضنا أن هاتفه يحتجزه كرهينة في المنزل أو قرب مدخل الكهرباء على الجدار حتى تصل بطاريته إلى مستوى مقبول من الطاقة تكفيه حتى جلسة إعادة الشحن المقبلة، ولهذا قررت Huawei تطوير تقنية الشحن السريع إلى مستويات جديدة، فالمحول الجديد باستطاعة 40 واط المرفق مع الهاتف HUAWEI Mate 20 Pro أسرع شاحن لاسلكي في العالم اليوم، ويستطيع شحن هاتفك الذكي إلى نسبة 25% من طاقة بطاريته خلال عشر دقائق فقط، ويكفيه 30 دقيقة ليشحن بطاريته إلى 70% من طاقتها.

4. شارك الطاقة

ها هو HUAWEI Mate 20 Proيثبت مرة أخرى أنه يهتم بك من خلال ميزة فريدة وعملية جدًا تدعى الشحن اللاسلكي العكسي، وهي باختصار قدرة الهاتف على العمل كمنبع للطاقة أو شاحن للهواتف الأخرى (التي تدعم الشحن اللاسلكي Qi). ويعني هذا أنك تستطيع أن تشحن هاتف صديقك الذي نفدت بطاريته من هاتفك مباشرة وبطريقة لاسلكية بمجرد وضع أحدهما فوق الآخر.

5. فتح الجهاز بالبصمة على الشاشة

أصبح بإمكانك فتح الجهاز بطريقة أسهل عبر بصمة إصبعك من خلال وضعها على الشاشة ذاتها، فتتعرف على بصمة إصبعك وتفتح الهاتـــــــف في غضـون 0.5 ثانيـة، وتختفي رسالة المطالبة بالبصمة ما أن ترفع اصبعك عن الشاشة. أنها طريقة سريعة وطبيعية أكثر وتــــقلل عدد الأزرار عـــــلى الهاتف وتستخدم شاشته المتـوفرة أصلًا، وتـجعله أشبه بشاشة واحدة رائعة المظهر.



6. جهاز يرحب بك بالتعرف على وجهك

تمتع بمزيج من الخصوصية في HUAWEI Mate 20 Proبطريقة بديلة لإلغاء قفل جهازك عبر ميزةالتعـرف على الـوجه بطريـقة ثلاثية الأبـــــــعاد (3D Face Unlock) ويعتمد الجهاز على ملامح وجهك في أقل من 600 مللي/ ثانية ويلغي قفـل الـهاتف بالاعتماد على كاميرا حســـــاسة للعمــــــق ثلاثي الأبعـاد، وتمتاز هذه الطريقة بدقة عالية جدًا بمعدل تطابق خاطئ بنسبة تقل عن واحد في المليون ما يعني أنها ميزة آمنة جدًا وفعالة.

في الربع الأخير من العام الحالي، لم يتمكن أي هاتف ذكي من الجمع بين الأداء الفائق والابتكار على النحو الذي قدّمه الجهاز الجديد Mate 20 Pro، الأمر الذي أهّله لأن يكون الهاتف الأفضل على الإطلاق.

يذكر أنHuawei Mate 20 Pro سيكون متوفراً للطلب المسبق قريباً مع هدية قيمة "جداً".

مصدر الصورة hardwarezone.com

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