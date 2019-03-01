سمكة نادرة حيرت العلماء.. وصلت إلى كاليفورنيا من أستراليا!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف السكان عند شاطئ "غوليتا" في مقاطعة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سمكة غريبة يصل طولها إلى أكثر من مترين. وتسمى السمكة هذه بـ "سمكة الشمس المخادعة"، وهي لا تعيش إلا في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

وفي بداية الأمر، ساد اعتقادٌ أنّ "هذه السمكة تعود إلى فصيلة سمكة الشمس العادية، لكن العلماء أكدوا أنها تعود إلى الفصيلة النادرة المكتشفة حديثاً ويطلق عليها سمكة الشمس المخادعة أو مولا تيكتا". وتبعاً للخبراء، فإنّ "ذيل السمكة المخادعة هو ما يميزها عن باقي أسماك الشمس"، طبقاً لما أورده موقع "CNN Edition".

وبدورها، أشارت عالمة البحار ماريان نيغارد التي اكتشفت هذا النوع من الأسماك عام 2017، إلى أنه "لدى ظهور الصور الأكثر وضوحاً لهذه السمكة، تأكدت من أنها سمكة الشمس المخادعة"، لافتة إلى أنّ "الأمر المثير للاهتمام يتعلق بكيفية وصول هذه السمكة إلى كاليفورنيا وعبورها خط الإستواء، إذ أن هذه السمكة لا تظهر إلى في مناطق أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وتشيلي".

وأوضحت نيغارد أنها "تريد مقارنة عينة وارثة من تلك السمكة التي ظهرت في كاليفورنيا، مع عينات الأسماك من أستراليا"، وقالت: "من غير الشائع أن تقطع سمكة الشمس مسافات كبيرة، وفي المستقبل سنفهم ما إذا كانت هذه الأسماك تاتي بانتظام إلى ساحل كاليفورنيا، أم أن ذلك حصل لمرة واحدة".

من جهته، أشار الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرتا توماس تيريز، إلى "إنها من أكثر الأسماك التي لم تدرج العادة على رؤيتها إطلاقاً". وقال: "ليس لها ذيل، كل أسنانها ممزوجة ، لذلك ليس لديها أي أسنان".

مصدر الصور: CNN Edition

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