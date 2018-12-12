إخلاء مقر فيسبوك في ولاية كاليفورنيا بعد تهديد بوجود قنبلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

أخلت الشرطة الأمريكية مقر شركتى فيسبوك وانستغرام فى ولاية كاليفورنيا بعد تلقيهما تقارير عن تهديد بوجود قنبلة.

ونقل موقع KVAL News الأمريكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بثاً مباشراً لعملية إخلاء مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال الموقع إن هناك تحقيقاً يجرى حول تلقى شركة فيسبوك تهديدًا بوجود قنبلة فى مقرها بولاية كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم الشركة، فى بيان أرسله بالبريد الإلكترونى لموقع رويترز، إن مؤسسة فيس بوك تنظر فى تهديد بوجود قنبلة فى مقرها الرئيسى فى مينلو بارك، بولاية كاليفورنيا.

وأضاف أنه تم إخلاء عدد قليل من المباني وأن الجميع فى أمان.

مصدر الصورة: حساب @cnnbrk على تويتر

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