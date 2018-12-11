بعد هزيمته للسرطان.. ألكساندر يجتاز القطب الشمالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (خاص)

ألكساندر هواري .. رجل أعمال لبناني استطاع التغلب على مرض السرطان بفضل عزيمته ووقوف أهله وأصدقائه إلى جانبه، وهو دوره قرر دعم مرضى السرطان عبر جمع تبرعات لهم من خلال رحلة سيقوم بها في أبريل القادم.

كيف ولدت الفكرة وتطورت مع ألكساندر؟..

يقول هواري: "في الواقع بدأت المبادرة منذ حوالي أسبوعين، عندما قررت جمع التبرعات لمساعدة المستشفيات في فرنسا، لمحاربة مرض السرطان وللمساعدة ودعم الأبحاث المتعلقة بمحاربته، أقوم بذلك لأنني أصبت بمرض السرطان لمدة 3 سنوات، أود أن أضيف بعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لأنني أريد إيصال رسالة معينة هنا، بالرغم من تواجدي في المستشفيات خلال السنوات الثلاث الماضية، وخضوعي لما يقارب عشرين جلسة علاج كيمائي وعدة عمليات أخرى، إلى جانب بعدي عن عائلتي لفترات طويلة، كنت سعيداً بسبب وجود زوجة وعائلة رائعة بجانبي، وهذا أمر في غاية الأهمية خاصةً في هذه الفترة الصعبة في حياتي، لذا وجدت زوجتي وأخي وهو شريكي في العمل أيضاً بجانبي في هذه الفترة، في مثل هذه الحالات هناك تأثير حقيقي لمحيط المريض، وكان هناك العديد من الأصدقاء أيضاً جاؤوا لزيارتي، وهذا ساعدني كثيراً في جلسات العلاج ، وأعتقد أن هذا مهم جداً لتسهيل العلاج بشكل كامل، نعم كنت مصاباً بالسرطان خلال الثلاث سنوات الماضية، وعانيت من جميع الأعراض الجانبية.

مرة أخرى، الفكرة وراء جمع التبرعات هي أنني أريد أن أقطع القطب الشمالي وتوصيل رسالة، أنه مهما حدث للشخص يمكنه المضي قدماً، وهو شيء مهم جدا في حياتنا، أنه مهما تعرض الشخص لظروف سيئة، يجب عليه الاستمرار وعدم اليأس، وأردت أيضاً أن أعبر عن أمتناني للأطباء والمستشفيات الذين ساعدوني في محاربة هذا المرض يوماً بعد يوم".

اقرأ أيضا:

في دبي.. ملكة الأردن تفوز بجائزة "شخصية العام"