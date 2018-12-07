كارفور تطلق أول متجر بحري في دبي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

اطلقت شركة ماجد الفطيم، متجرها البحري الأول في دبي ، ويلبي المتجر العائم حاجات روّاد اليخوت والشواطئ ومحبي رياضة الدراجات المائية، ويمكن توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ كايت بيتش والجميرا والصفوح الشهيرة في المدينة.

وقد تم اختيار المنتجات المتوفرة في المتجر العائم بعناية لتناسب حاجات روّاد اليخوت ومرتادي الشواطئ، حيث تتجاوز 300 نوع، وتشمل وجبات خفيفة باردة وساخنة وبوظة ومأكولات طازجة ومشروبات، إضافة إلى مجموعة مختارة من منتجات غير غذائية ومنتجات العناية الشخصية مثل واقي الشمس وبعض الأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.

وتعد عملية تسجيل الطلبات بسيطة جداً حيث يمكن لرواد الدراجات المائية الوصول إلى منصة «أكوا بود» لتسجيل طلباتهم من خلال نافذة مخصصة للدفع والاستلام، كما يمكن لرواد الشاطئ كذلك الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير، أما العملاء في القوارب واليخوت الكبيرة في المناطق والشواطئ المحددة، فيمكنهم الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف المتنقل أو عبر تطبيق إلكتروني متاح على أجهزة «آبل» و«أندرويد»، وسوف يقوم قارب خاص بتسليمها في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.

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