في دبي.. ملكة الأردن تفوز بجائزة "شخصية العام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فازت ملكة الأردن رانيا العبدالله، الإثنين الماضي، بجائزة شخصية العام، في قمة "رواد التواصل الإجتماعي" العرب في دورتها الثالثة المُقامة في إمارة دبي، وتسلمت جائزتها من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في مركز دبي التجاري العالمي.

دبي تستضيف قمة "رواد مواقع التواصل الإجتماعي"

وألقت العبد الله الكلمة الرئيسية في القمة، فاعتبرت فيها أن "مكانة الحقيقة تتراجع في العالم الإفتراضي، أمام سخونة الخطاب العاطفي والاشاعات المثيرة".

وقالت: "هل نلوم الأداة ونعفي أنفسنا كمستخدمين ومؤثرين من المسؤولية. للحقيقة علينا حق أن نجد الحقيقة وننشرها". وتابعت: "قد لا تكون الحقيقة هي الأكثر جاذبية لكن ليس كل ما يبرق ذهباً، فلنسعَ أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة".

وختمت: "الصورة تغني عن ألف كلمة ولكن الشير واللايك لا تغني عن الفعل. على مر السنين، رأينا كيف استطاع كثيرون حشد الدعم لقضايا إنسانية من خلال السوشال ميديا وغيروا حياة الكثيرين".

مصدر الصورة: QueenRania

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