إطلاق مجمع الواقع الافتراضي الجديد في دبي مول

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أطلقت شركة إعمار للترفيه مجمع الواقع الافتراضي الجديد «فيرتشوال رياليتي بارك VR Park» الأول من نوعه، وذلك في دبي مول. ومن المقرر أن يفتح هذا الفضاء الترفيهي قريبا خلال النصف الأول من العام الحالي، ويجمع الفضاء الترفيهي بين تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والألعاب التجريبية، وهي مصممة لتتيح للزوار تخطي الحدود التقليدية التي تفصل بين الإدراك الحسي والواقع الفعلي، من خلال تجارب جديدة كلياً.

وتم تصميم المجمع الجديد ليمنح الزوار فرصة تحدي الواقع في وجهة ترتقي بتجارب الواقع الافتراضي نحو آفاق غير مسبوقة من التميز عبر باقة واسعة من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة المناسبة لجميع الأعمار، ومقرر افتتاح مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» خلال النصف الأول من العام الحالي راسماً بذلك ملامح جديدة لقطاع الترفيه في المنطقة من خلال توظيف خبرات وابتكارات ألمع مطوري تقنيات الواقع الافتراضي في العالم لتقديم تجربة ترفيهية لا مثيل لها بكل المقاييس.

وتمثل إضافة «فيرتشوال رياليتي بارك» أحدث الإضافات إلى مجموعة إعمار للترفيه المتنامية من الوجهات الرائدة، بما في ذلك إطلاق «ريل سينما» العام الماضي لأول تجربة رقمية من نوعها في المنطقة لخدمة العملاء، ومن ثم إطلاق مفهوم «المطعم السينمائي» للمرة الأولى في 2018، لتواصل الشركة بذلك إرساء معايير جديدة للتميز والابتكار في القطاع.

وقال ديمين لاثام، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه: يمثل إطلاق مجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» نقلة نوعية على مستوى الوجهات الترفيهية الاستثنائية التي نقدمها في إطار جهودنا المتواصلة لرفد القطاع بأحدث الخيارات والتجارب الترفيهية المستقبلية التي تساهم في الوقت ذاته بترسيخ المكانة الرائدة لدبي كوجهة أولى لكل ما هو جديد ومميز في عالم الترفيه، وترسي التجارب التي نعمل على إطلاقها معايير جديدة للابتكار في القطاع، ونتطلع قدماً إلى الافتتاح المرتقب لمجمع «فيرتشوال رياليتي بارك» الذي نثق بأنه سيحظى باهتمام واستحسان سكان دبي وزوارها على حد سواء.

اقرأ أيضا:

دبي مول يتفوق على نيويورك ولوس انجلوس بعدد الزوار في 2012





