شاهد بالصور 11 من أشباه المشاهير الذين ظهروا في عام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ليالينا )

عندما نضع لك الصورتين أنت بالتأكيد لن تميز أيهما الأصلية ، شبه لا يصدق ، يكاد يكون تطابقاً بين مشاهير في العالم وأشخاص عاديين ، هذا الشبه أحياناً يجمع بين أشخاص يعيشون في أقاصي الغرب وآخرين يعيشون في أقاصي المشرق.. كيف يعقل أن يولد شخصان من أبوين مختلفين وبيئة مختلفة بنفس الوجه ، هذا ما لا يمكن تفسيره إلا بالقول " يخلق من الشبه أربعين ".

إليكم الصور:

البلوغر السعودية فاطمة الأنصاري ونادين نجيم

سيدة ألمانية تدعى أورزولا فانيكي وأنجيلا ميركل!

الممثلة التركية سيفجان أحد أبطال "الطائر المبكر" و النجمة سيرين عبد النور

السعودي بسام لبان يشبه محمد هنيدي

المغني ميك جاغر يشبه إلى حد كبير العقيد معمر القذافي.

شاب يشبه الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ

ميغان ماركل وفتاة روسية تشبهها

السعودية نورة العقيلي و توبا بويوكوستن

شاب عراقي و محمد صلاح

الإعلامية رولا منصور وهيفا وهبي

مغنية راب أمريكية والنجمة أحلام الشامسي

مصدر الصور : مجلة ليالينا

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