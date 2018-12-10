دبي تستضيف قمة "رواد مواقع التواصل الإجتماعي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استضافت دبي نخبة من المؤثرين على مواقع التواصل ضمن أعمال قمة "رواد مواقع التواصل الإجتماعي" في دورتها الثالثة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وبمشاركة شخصيات إماراتية وعربية بارزة في مركز دبي التجاري العالمي.

واجتمع أكثر من سبعين متحدثا من 25 دولة لمناقشة مستقبل منصات التواصل الإجتماعي، وعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال. وعقب أعمال القمة التي شهدت مناصتها تفاعلا كبيرا من الحضور، كُرمت عدة شخصيات من رواد مواقع التواصل، أبرزها كانت الملكة رانيا العبد الله قرينة العاهل الأردني، والتي فازت بجائزة شخصية العام، وعبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري عن فئة السياسة، فضلا عن عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي.

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