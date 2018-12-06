اختتام قمة شبكات التواصل الاجتماعي بدبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فرح ياسمين)

تختم اعمال قمة شبكات التواصل الاجتماعي التي إنطلقت الاربعاء بدبي

الحدث يهتم بمنصات التواصل الاجتماعي ودورها في التغييرات التي تطرأ على عالمنا اليوم، وحضر القمة شخصيات هامة واسماء بارزة في مجال الإعلام والاتصال.

تناقش القمة على مدار يومين الأداء, التطور والتحولات التي يعرفها مجالي الاعلام والاتصال وأهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل الصحفي, التجارة والتسويق وكذا المبادرات الخيرية والانسانية.

تعد قمة شبكات التواصل الاجتماعي أول وأكبر مؤتمر متخصص في الإعلام الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها في ٢٠١٤. تطور اليوم ليصبح العنوان المهم لتطوير الأعمال والتسويق الرقمي.

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