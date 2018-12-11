ترامب: الجيش يمكنه بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بتوجيه الأوامر للجيش لبناء جدار بكلفة مليارات الدولارات على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في حال رفض الديموقراطيون تمويل المشروع المثير للجدل.

وغرّد ترامب قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديموقراطي المعارض، قائلا إن الجدار ضروري لمنع "انتشار الجرائم والأمراض على نطاق واسع" والتي يحملها مهاجرون غير شرعيين.

وكتب في تغريدته "إذا لم يعطنا الديموقراطيون الأصوات لضمان أمن بلادنا، فإن الجيش سيقوم ببناء الاجزاء المتبقية من الجدار. يعرفون مدى أهميته!".

ويقول المعارضون إن الجدار، وهو أحد وعود حملة ترامب الانتخابية عام 2016، ليس فقط هدرا للمال إنما يتم استخدامه من جانب الرئيس لإثارة الكراهية للأجانب.

وكتب التغريدة قبيل لقاء مع تشاك شومر، كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ونانسي بيلوسي المرجح أن تصبح رئيسة مجلس النواب في المجلس الجديد الذي سيهيمن عليه الديموقراطيون في كانون الثاني/يناير، مع ترامب في البيت الأبيض.

لكن من غير المرجح أن يقنعهما ترامب بالموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار يقول إنها ضرورية لتمويل أعمال البناء الضخمة على الحدود. وأبدى الديموقراطيون استعدادا للموافقة على مبلغ أقل بكثير، مع التأكيد على ضمان الحدود أكثر من الجدار نفسه.

وكثيرا ما هدد ترامب بإغلاق العديد من مؤسسات الحكومة في حال عدم تأييد الديموقراطيين خطته. وتتوقف مبالغ كبيرة من التمويل الفدرالي في 21 كانون الأول/ديسمبر، ما سيفرض إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية ما لم يتم التوصل لاتفاق.

وتشهد واشنطن أزمات سياسية منذ معظم فترة ولاية ترامب، ويتوقع أن تتفاقم الانقسامات السياسية في كانون الأول/يناير عندما يشكل الديموقراطيون الغالبية في مجلس النواب.

ويأتي تغير الغالبية في المجلس في وقت يواجه ترامب مخاطر متزايدة على خلفية تحقيقات جنائية.

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