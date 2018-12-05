أمريكا تؤكد بأنها ستضمن حرية مضيق هرمز

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران براين هوك أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل ضمان استمرار حرية الملاحة ونقل البضائع عبر مضيق هرمز. حيث قال هوك في مؤتمر صحفي بأن المضيق يعتبر من الممرات البحرية الدولية ولا يمكن لإيران السيطرة عليه، وأتى موقف هوك رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، قائلاً بأن منع إيران من تصدير النفط سيعني منع المنطقة كلها من ذلك.

يذكر أن إيران هددت مرارا بإغلاق مضيق هرمز أمام تصدير النفط في حال أقدمت الولايات المتحدة على المضي قدما بتشديد العقوبات. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد روحاني خلال كلمة له في مدينة شاهرود، شمال البلاد، الثلاثاء، أن "أميركا لن تتمكن من منعنا من بيع نفطنا". وكان روحاني قد أطلق تهديدات مماثلة بإغلاق مضيق هرمز بوجه صادرات النفط، في يوليو/تموز الماضي، معتبراً أن إيران لديها "مضائق كثيرة وهرمز أحدها"، من أجل التصدي للعقوبات الأميركية.

ومنذ تصريحات روحاني هذه، أطلق عدد من المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين تهديدات متكررة حول إغلاق المضيق بوجه صادرات النفط في حالة فشلت إيران في تصدير نفطها. وكانت الولايات المتحدة قد حثت المجتمع الدولي على منع وصول السفن الإيرانية إلى موانئها، محذرة من أنها ستواجه العقوبات الأميركية.

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