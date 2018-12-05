إيران تجدد تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث إجمالي صادرات النفط العالمية التي تنقل بحرا.

وتتوعد إيران منذ الثمانينات بفرض حصار على منطقة الخليج ردا على ضغوط دولية، لكنها لم تنفذ تهديدها.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن روحاني قوله الثلاثاء: "إذا قررت الولايات المتحدة يوما ما وقف "صادرات" إيران من النفط، فلن يصدر نفط عبر الخليج".

وأعادت واشنطن العام الجاري فرض عقوبات على إيران ومنها حظر نفطي، بعد انسحابها في أيار/مايو من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.

وكان روحاني هدد بإغلاق مضيق هرمز في تموز/يوليو عندما وجه تحذيرا إلى الولايات المتحدة.

وهددت واشنطن بوقف مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، إذا لم تتخل عن سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن العقوبات الأمريكية ستكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد الإيراني.

وبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الإيراني حول أرقام التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 56 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر.

وأقر روحاني بوجود "بعض المشكلات" لكنه أكد على مواجهتها في مشروع الموازنة الجديدة الذي ستقدمه حكومته الشهر الجاري.

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