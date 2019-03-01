في بليز.. اكتشاف مقبرة في الحفرة الزرقاء العظيمة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت غواصة بعثة استكشاف بمسحٍ ضوئي بتقنية السونار، للحفرة الزرقاء العظيمة في بليز - شمال أمريكا الوسطى، التي يبلغ عرضها 300 متر وعمق 125 متراً، واستطاعت من جمع بيانات كافية لخلق صورة ثلاثية الأبعاد، بغية انتاج صور تكشف عن خفايا تلك الحفرة، ومن خلال ذلك، وضعت البعثة أول خريطة على الإطلاق تكشف معالمها الداخلية.

وكشفت الخريطة والصور التشكيلات المعدنية بالقرب من القاع، والمميزة بأنها مرصعة بالكائنات البحرية، فضلاً عن مقبرة من المحار. إلى جانب ذلك، توجد في الحفرة الزرقاء العظيمة تعرجات غنية بكبريتيد الهيدروجين، وهو غاز عديم الرائحة واللون، يكون ساماً وقابلاً للاشتعال، مع خلو الأعماق من الأكسجين تماماً.

ومع هذا، فقد لاحظ الباحثون وجود المئات من القواقع الميتة التي يُعتقد أنها سقطت في الحفرة، ولم تتمكن من النجاة من الجدران المنحدرة. ومن المتوقع أن تساهم معلومات البعثات المستقبلية إلى أعماق الحفرة الزرقاء العظيمة، في إلقاء الضور على كيفية تأثير المناخ على كوكب الأرض على مدى آلاف السنين.

مصدر الصور: whatsnew2day

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