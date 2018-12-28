المناخ كبد العالم 100 مليار دولار في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العالم هذا العام كوارث مناخية تنوعت بين جفاف وموجات حر شديدة قتلت الآلاف، وأعاصير كلفت العالم ما يفوق الـ 20 مليار دولار، لتنتهي هذا الكوارث بتسونامي في إندونيسيا، حاصدا مئات الأرواح ومدمرا عشرات المنازل..

تحليل جديد للتطرف المناخي العالمي خلال عام 2018، وجد أن إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن المناخ والكوارث الطبيعية في العالم عام 2018 بلغت حوالي 100 مليار دولار.

ووفقا للتقرير فإن 4 من أكبر 10 كوارث طبيعية فاق حجم الخسائر الناجمة عنها الـ 7 مليارات دولار، من بينها الإعصاران فلورانس ومايكل اللذان ضربا الولايات المتحدة وأنحاء من أميركا الوسطى والكاريبي.

وأدى الجفاف الذي ضرب أوروبا عام 2018 إلى خسائر مادية فاقت الـ 7 مليار دولار، وسجلت موجات الحر في أوروبا هذا العام أرقاما قياسية، ونشبت العديد من الحرائق في دول أوروبية مختلفة، تسببت بوفاة أكثر من 2000 شخص .

الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، نال حصته من هذه الكوارث، ففي الأرجنتين، أدى الجفاف إلى خسائر بلغت 6 مليارات دولار.

أما فيضانات اليابان فتسببت إلى خسائر مادية بلغت 7 مليارات دولار، بينما بلغت تكلفة الخسائر الناجمة عن الإعصار جيبي وموجات الحر التي ضربت البلاد ما بين 2 إلى 5 مليار دولار.

ومن بين الكوارث الطبيعية عام 2018 الجفاف الذي ضرب منطقة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وفاقت التكاليف المادية لهذا الجفاف الـ 1 مليار دولار.

وآخر الكوارث الطبيعية إلى الآن، كان من نصيب إندونيسيا، إذ تسبّب ثوران بركان آناك كراكاتوا بموجات تسونامي قتلت مئات الأشخاص وأصابت ما يزيد على 1400 شخص بجراح مختلفة.

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