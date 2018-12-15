أحجام القطط ازدادت عبر الزمن.. هذا ما كشفه العلماء (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء آثار من الدنمارك أنّ "أبعاد وأوزان القطط إزدادت مع الزمن، على عكس الكلاب التي تضاءل حجمها بنسبة 25% مقارنة بالذئاب".

وتطرق العلماء في بحثهم إلى "دراسة قط السهوب، الذي يعدّ سلفاً بعيداً لجميع القطط الأليفة"، مشيرين إلى أن "البشر روضوا هذا القط منذ 10 آلاف عامٍ في منطقة الشرق الأوسط، في حين أن البحّارة كانوا يقلون القطط في الألفية الثانية قبل الميلاد في سفنهم عبر البحر المتوسط لاصطياد الفئران. وبذلك، انتقلت هذه القطط إلى شمال أوروبا".

وأوضح العلماء أنّ "سكان الدنمارك كانوا يروضون القطط في منازلهم في القرن الثاني بعد الميلاد، وذلك للحصول على شعرها الذي كان يعتبر آنذاك بضاعة ثمينة".

وخلال دراستهم، عثر الباحثون على كميات من آثار القطط الأليفة، في حين أن الهياكل العظمية لبعضها تحفظُ في متحف الحيوانات بكوبنهاغن، الأمر الذي مكن العلماء من مقارنة الهياكل العظمية للقطط الأليفة التي عاشت في الدنمارك منذ القرن الـ 19 إلى الآن، وقطط عصر الفايكنغ.

وتوصلت نتائج دراسة الباحثين التي طالت قطط الدنمارك فقط إلى أن "الأبعاد المتوسطة للقطط منذ عصر الفايكنغ، ازدادت بنسبة 16%". إلى جانب ذلك، فإنّ دراسة أجريت في ألمانيا عام 1987، كانت أكدت أن "قطط تلك البلاد الأوروبية ازدادت أبعادها مقارنة بقطط القرون الوسطى".

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