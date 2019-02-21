روسيا تختبر غواصة تعمل بالطاقة النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اختبار غواصة تعمل بالطاقة النووية تحت الماء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إن تجارب غواصة "بوسايدون" أجريت بنجاح، مضيفا أن أول غواصة مجهزة لحملها سيبدأ تشغيلها في وقت لاحق من العام الجاري.

ونشر الفيديو القصير، الذي يظهر اختبار الغواصة المسيرة "بوسايدون"، بعد وقت قصير من حديث

الرئيس فلاديمير بوتن عن سلاح جديد خلال خطابه عن حالة الأمة.

وأظهر الفيديو الغواصة المسيرة ولحظة إطلاقها، لكنه لم يوضح أي معلومات عن موعد أو مكان الإطلاق.





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