أستراليا تجرد أحد عناصر داعش جنسيته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جردت الحكومة الأسترالية نيل براكاش من جنسيته، بحسب بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية، والذي أكد أن أهم أولوياته ستبقى سلامة وأمن كل الأستراليين.

وتم الربط بين براكاش وخطط عدة لشن هجمات في أستراليا, وظهر في شرائط مصورة ومجلات تخص داعش. واعلنت استراليا أنه قام بتجنيد رجال ونساء وأطفال استراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة.

وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر 2016، بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن.

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه.

وبموجب قوانين الجنسية في أستراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الأسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لأستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب. وبراكاش الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الأسترالية.

وقالت صحيفة ذا أستراليان إن استراليا حثت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة ولكن الطلب رفض في يوليو.

وقالت الصحيفة إن الطلب سيظل قائما إلى أن يتم الانتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن.

وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014 وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015، تشمل أي شخص يقدم له دعما ماليا، مع عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.

اقرا ايضا

خلية داعش "الذئاب المنفردة" بقبضة القوات العراقية