خلية داعش "الذئاب المنفردة" بقبضة القوات العراقية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت السلطات الأمنية العراقية من تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش مما يعرف لدى التنظيم الإرهابي بالذئاب المنفردة, وذلك خلال عملية نوعية للاستخبارات العراقية في كركوك.

و قالت الداخلية العراقية إن استخبارات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 8 من قادة داعش خلال متابعتهم على مدى أيام عدة منذ تسللهم من قضاء الحويجة وحتى دخولهم الى مدينة كركوك.

وأوضحت الوزارة في بيان أن استخبارات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك التابعتين لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذتا عملية نوعية من خلال متابعة مستمرة نتج عنها القبض على 8 من قادة تنظيم "داعش".

وأضاف البيان أن المعتقلين "هربوا من قضاء الحويجة إلى مركز وأطراف كركوك وهم مطلوبون بعدة قضايا إرهابية من قتل وتهجير واستهداف للقوات الأمنية"، و نوه البيان إلى أن "العملية تمت بعد تشكيل فريق نجح في عملية إلقاء القبض عليهم".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تنفذ بين الحين و الآخر في العاصمة بغداد و محافظات أخرى عمليات ملاحقة و تتبع لمطلوبين للقضاء العراقي بتهم عدة منها الإرهاب.

اقرأ المزيد:

تقرير: داعش تحول إلى تنظيم سري