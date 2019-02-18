"وتسآب" ليس بينها.. إليك 10 تطبيقات ناجحة للتراسل

... بعد ثغرة "وتسآب" الأمنية.. إليكم 3 تطبيقات أكثر أماناً الكثير من المستخدمين انتقلوا إلى تطبيقات أكثر أماناً، الأمر الذي سيساهم في تغييرات كثيرة بالنسبة لـ"وتسآب"

... كيفية الحصول على رقم أمريكي مجاني لتفعيل واتس آب وفايبر والاتصال مجانًا العديد من مستخدمي فايبر وواتس آب يبحثون عن طريقة لإخفاء هويتهم المتمثلة برقم الهاتف الخاص بهم، وغالبًا ما يكون السبب هو تجنب الإزعاجات التي قد يسببها لهم أشخاص يملكون رقم هاتفهم دون معرفة شخصية كافية، كما يبحث العديد عن وسيلة للاتصال مجانًا بأقربائهم في الخارج دون دفع تكاليف عالية

... علماء يكشفون.. الجينات تتغير في الفضاء! العلماء لم يستطيعوا معرفة ما إذا كانت التغييرات الجينية هي للأفضل أم للأسوء

... "إيموجي" جديد لـ"أغراض مبتذلة" على وتسآب.. والناشطون يعترضون سعى "وتسآب" إلى إدراج صور أشخاص يعانون من إعاقات جسدية، إلى جانب إطلاق رسومات تعبر عن المساواة بين الجنسين.