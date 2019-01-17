سيدة تكشف خللاً كبيراً على "وتسآب": البيانات في خطر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت موظفة في قسم خدمات "ويب أمازون" تدعى آبي فولر عبر حسابها على "تويتر"، أنها "تمكنت من رؤية رسال مستخدم آخر في تطبيقها على وتسآب"، معتبرة أنّ "هذا الأمر يوحي بوجود خلل يمكّن مقرصنين من فضح النصوص الخاصة بالمستخدمين".

ولفتت فولر إلى أنّ "سجلت الدخول إلى الوتسآب من رقم هاتف جديد، وكانت سجلات رسائل مالك الرقم القديم موجودة"، مؤكدة أنّ "هذا الأمر لا يبدو جيداً".

وأضافت: "الآن أتساءل عن عدد المرات الأخرى التي حدث فيها هذا الخلل، كما هو الحال مع أي مستخدم لديه رقم هاتفي القديم، وأصبح سجل رسائل واتس آب بين يديه".

وإثر تغريدة فولر، انهالات أسئلة الكثير من مستخدمي موقع "تويتر"، لمعرفة ما إذا كانت فولر قد فعلت أمراً خاطئاً". وعليه، فقد ردّت فولر قائلة: "لقد كان جهازاً جديداً، ولم تكن بطاقة SIM مستعملة. نعم أنا متأكدة من أن الرسائل ليست لي، أو تعود لمجموعات تمت إضافتي إليها".

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