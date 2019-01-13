لمحبي "آيفون".. الشاحن اللاسلكي قادم قريباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "ذا فيرج" أنّ "شركة آبل الأمريكية بدأت بتصنيع شاحنها اللاسلكي AirPower، وذلك بعدما أعلنت عنه في أيلول 2017".

وكانت شائعات انتشرت خلال الفترات الماضية بشأن الغاء "آبل" تصنيع هذا الشاحن، لكن قرار الشركة الجديد بشأنه دحض كلّ الأقاويل، لا سيما أنّه كان مقرراً إطلاقه في العام 2018.

فخلال حزيران الماضي، انتشرت معلومات أشارت إلى أنّ "آبل تعاني من مشكلات كبيرة في تصنيع الشاحن الجديد، خصوصاً أنه سيشحن 3 أجهزة في وقتٍ واحد، وهي هواتف آيفون الحدية، ساعة آبل، وأجهزة Air Pods".

ولذلك، فإنّ مستخدمي هواتف "آبل" على موعدٍ مع إطلاق الشاحن الجديد المميز الذي سيصل إليهم في فترة قريبةٍ جداً.

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