شركة آبل تطلق جهاز آيباد بسعر أقل كلفة من جهاز MacBook

أخبار الأن| دبي- الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



قالت شركة آبل إنها ستعقد إعلاناً عن المنتج في 30 أكتوبر في بروكلين ، نيويورك ، ومن المحتمل أن يكشف النقاب عن أجهزة آيباد جديدة وأجهزة كمبيوتر ماك.

وتقول وسائل الإعلام : إن هناك المزيد في طور التكوين ، دون تحديد ما سيتم تقديمه ، وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لإصلاح أكبر جهاز iPad Pro منذ طرحه للبيع لأول مرة في عام 2015 ، بالإضافة إلى كمبيوتر محمول MacBook منخفض التكلفة وجهاز كمبيوتر Mac mini جديد ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا العام.

وقالت شركة أبل أن الحدث سيتم بثه مباشرة ، وهذا سوف يمثل أول مقدمة لمنتجات أبل في نيويورك منذ أن كشفت الشركة عن خدمات الكتب الرقمية في عام 2012. ومع ذلك فإن إطلاق منتج أبل الثاني خارج كاليفورنيا هذا العام في شهر مارس ، وأعلنت الشركة عن برنامج تعليم جديد وتحديث لجهاز iPad المبتدئ في إحدى المدارس الثانوية في منطقة شيكاغو.

ستحتوي أجهزة iPad الجديدة ميزات من أحدث أجهزة iPhones ، مما يجعل جهاز Face ID وشاشة تقريبًا تظهر على كل الأجهزة اللوحية للشركة للمرة الأولى ، وذلك وفقًا لما أورده أشخاص على دراية بالمنتج لـ Bloomberg في وقت سابق من هذا العام.

وتخطط شركة آبل لجهاز آيباد بروس الجديد بأحجام الشاشة - 11 بوصة و 12.9 بوصة - والتي ستستخدم كل من التعرف على الوجه لإلغاء القفل ، بدلاً من زر الصفحة الرئيسية مع مستشعر بصمة الإصبع ، ومن المتوقع أيضًا أن تشتمل الطرازات الجديدة على معالجات أسرع وشريحة جرافيكس مصممة من Apple للمرة الأولى ، ولكنها ستفتقر إلى شاشات OLED الأكثر حيوية المستخدمة في أجهزة iPhone X و iPhone XS.

وعندما أطلقت شركة آبل جهاز iPad في عام 2010 ، سرعان ما أصبحت واحدة من أهم منتجات الشركة ، ومع ذلك ، تباطأت مبيعات iPad في السنوات الأخيرة لصالح أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الشاشة الكبيرة الأخرى. وقد دعمت أبل الطلب مع نماذج أرخص و iPad Pro الأكثر قدرة على العمل ، والذي يعمل مع لوحة المفاتيح.

وبالإضافة إلى الأجهزة اللوحية ، تخطط الشركة لنظام التشغيل Mac ذو المستوى المبدئي من خلال شاشة عالية الدقة لتخطي جهاز MacBook Air الشهير ، الذي سيركز كمبيوتر Mac mini المكتبي الجديد على المستخدمين المحترفين.

ويستمر حدث الإطلاق في موسم الخريف المزدحم لشركة Apple ، والذي أطلق الشهر الماضي iPhone XS و iPhone XS Max و Apple Watch الجديد. جهاز iPhone XR ، جهاز iPhone أقل تكلفة مع واجهة تقريبًا على الشاشة ، يتم طرحه للبيع في 26 أكتوبر.



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