آيفون وغالاكسي وهواوي.. قارن بين أقوى الهواتف قبل الاختيار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

شهد العام الحالي تنافساً قوياً بين شركات التقنية التي تقدم الهواتف الذكية،أبل, سامسونغ، هواوي، إذ سعت كل شركة لإثبات حضورها بالمنتجات التي تقدمها للزبائن بأفضل المواصفات وأقل الأسعار.

فهل هو هواوي ميت 20 إكس أم سامسونغ غالاكسي نوت 9 أم أبل أيفون إس إكس ماكس؟

يمكنك الاطلاع على المقارنة التالية، والتي تركز على أهم خصائص هذه الأجهزة :

هواوي

ميت 20 إكس

حجم الشاشة: 7.2 بوصة

التقنية: أتش دي آر أوليد

الدقة: 2240×1080 بيكسل

المعالج: 64 بت – 980 كيرين (kirin 980) ثماني النوى

البطارية: 5000 ميللي أمبير مع شاحن فائق

سعة التخزين: 128 غيغابايت قابلو للزيادة

الذاكرة: 6 غيغابايت

الكاميرا: ليكا (leica) ثلاثية الأبعاد بدقة 40 و 29 و8 ميغابكسل

كاميرا أمامية: بدقة 24 ميغابيكسل



أبل

آيفون XS ماكس

حجم الشاشة: 6.5 بوصة

التقنية: أوليد

الدقة: 1125×2436 بيكسل

المعالج: 64 بت – إيه 12 بيونيك A12 Bionic)) سداسي النوى

البطارية: مدمجة – ليثيوم أيون

سعة التخزين: 256 غيغابايت

الذاكرة: 4 غيغابايت

الكاميرا: بعدستي بدقة 12 ميغابيكسل



سامسونغ

غالاكسي نوت 9

حجم الشاشة: 604 بوصة

التقنية: سوبر أوليد

الدقة: 2960×1440 بيكسل

المعالج: كوالكوم سنابدراغون 845

البطارية: 4000 ميللي أمبير

سعة التخزين: 128 غيغابايت أو 512 غيغابايت

الذاكرة: 6 غيغابايت

الكاميرا: خلفية مزدوجة العدسة بدقة 12 ميغابيكسل

كاميرا أمامية: بدقة 8 ميغابيكسل

الأجهزة العملاقة الثلاث، جميعها كبيرة الحجم، غير أن ما يميز الكوري الجنوبي والصيني هو القلم، والذي لا يتوافر في أجهزة آيفون

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